Lazio, sospiro di sollievo per Zaccagni: le ultime

Una delle note stonate della vittoria contro il Feyenoord, per la Lazio, è stato il problema accusato da Mattia Zaccagni. Il classe 1995 è uscito dal campo dopo un'ora di gioco. L'ex Hellas Verona si è sottoposto, in giornata, a esami strumentali presso la clinica Paideia che hanno escluso lesioni. Le sue condizioni, quindi, saranno valutate in vista del derby conto la Roma. Anche l'Italia, attesa dalle gare vitali per la qualificazione a Euro2024, osserva interessata.