Lazio, l’annuncio di Lotito sul futuro di Sarri e Felipe Anderson

Intervenuto ai microfoni del "Corriere della Sera" per una breve intervista, il presidente Claudio Lotito ha parlato della situazione legata al futuro di Felipe Anderson, uno dei calciatori più importanti della squadra allenata da Maurizio Sarri. Per il brasiliano, si più volte della possibilità di un rinnovo di contratto. Sul tema, il presidente della Lazio ha spiegato: "La nostra ferma intenzione è trattenerlo. Felipe, del resto, non ha espresso il desiderio di andare via dalla Lazio. Troveremo sicuramente un punto di incontro" - il parere del presidente della Lazio sul calciatore brasiliano.