Lazio, Milinkovic-Savic: “Mi mancava tanto il gol, è stato un periodo difficile”

La Lazio si conferma come una delle migliori formazioni in campionato e raccoglie un'altra vittoria. La squadra di Maurizio Sarri ha ottenuto il successo nei confronti del Monza, con risultato finale di 2-0. A firmare il doppio vantaggio è stato proprio Sergej Milinkovic-Savic , il quale arrivava da un momento difficile ed è stato bravo a riscattarsi. "Mi mancava tanto il gol. Devo dire che è stato un periodo duro, ho ricevuto critiche ma provo a dare sempre di più e migliorare, oggi è arrivato il gol. Torniamo a casa tutti contenti” ha affermato il centrocampista a DAZN.

Una vittoria che lancia a grandi prospettive la Lazio, momentaneamente seconda ed in corsa per aggiudicarsi un posto per la prossima edizione di Uefa Champions League. Un traguardo importante, che Milinkovic-Savic spera di raggiungere dando il massimo per la squadra: "Quelli di oggi sono tre punti enormi, siamo ancora secondi e abbiamo visto che l’Inter non ha vinto. Speriamo che anche il Milan non vinca e vediamo..."