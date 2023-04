Lazio, Sarri: “Arrivano segnali di maturità, voglio rimanere per molto”

Le parole del tecnico dopo la vittoria per 2-0 nei confronti del Monza

Redazione ITASportPress

Continua a raccogliere successi la Lazio, che nella giornata odierna ha conquistato tre punti nei confronti del Monza. Un 2-0 secco che, in primis ha confermato la solidità difensiva della squadra, oltre a consolidare la seconda posizione di campionato. Sulla sfida è intervenuto Maurizio Sarri, mostrandosi più che soddisfatto: "Avevo chiesto maturità per non ripetere gli errori del passato e devo dire che i segnali stanno arrivando. Con un minimo di lucidità in più il finale si poteva gestire meglio, ma questa Lazio inizia a piacermi parecchio".

Una vittoria che nasce anche da un'ottima prestazione di Sergej Milinkovic-Savic, il quale non si rende protagonista di un gran primo tempo, ma si rifà certamente nel secondo. "Nei primi 45 ha faticato tanto ma è cresciuto nella ripresa, dove ha giocato davvero ad altissimi livelli. Se dovesse continuare così questa crescita per noi diventerà un calciatore fondamentale" ha affermato Maurizio Sarri in conferenza stampa post gara.

SUL FUTURO - Segnali stimolanti per Maurizio Sarri, il quale sembra riflettere seriamente su una lunga permanenza: "Ho altri due anni e alla Lazio sto bene. Mi sento dentro un progetto, mi hanno fatto sentire importante. Se non succede qualcosa di clamoroso io voglio continuare con la Lazio e finire con questa squadra". L'avventura dell'ex allenatore della Juventus alla Lazio potrebbe quindi durare ancora per molto, con i biancocelesti che certamente andrebbero a guadagnarci e non poco.

SULLA CHAMPIONS -"Non abbiamo fatto tabelle e non ne vogliamo fare. Dobbiamo pensare solo alla prossima partita, ne mancano dieci e nelle ultime abbiamo recuperato tantissimi punti. Se prima non era possibile e sembrava una ca***ta, ora può essere una ca***ta pensare che è semplice centrare la qualificazione in Champions". I conti sono aperti per quanto riguarda la qualificazione alla prossima Uefa Champions League. Certo è che, se la Lazio dovesse continuare su questi ritmi, tornerebbe ad occhi chiusi nella massima competizione europea.