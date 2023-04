Lazio, Pedro: “Champions? Obiettivo importante che potrebbe pesare sul futuro”

Le parole dell'attaccante successivamente alla vittoria in casa del Monza per 2-0

Redazione ITASportPress

La squadra di Maurizio Sarri non ha dimenticato come si vince durante la sosta ed è tornata alla vittoria anche oggi, contro il Monza. Autore della rete del vantaggio e protagonista di una grandissima prestazione è stato, ancora una volta, Pedro. "Stiamo migliorando come squadra e come gruppo. Abbiamo preparato bene la partita e combattuto. Si, abbiamo rischiato in alcuni momenti, ma ciò che importa è la vittoria" ha affermato l'attaccante ai microfoni di Sky Sport.

Sesto risultato utile consecutivo per la Lazio, che ora punta il grande obiettivo: strappare un pass per la prossima edizione di Uefa Champions League. Traguardo importante per la squadra di Maurizio Sarri, con il raggiungimento che potrebbe decidere il futuro di giocatori quali proprio Pedro: "È un passo importante per la squadra. Mancano ancora 10 partite, è un percorso lungo e difficile. Se la Champions influirà sul mio futuro? Potrebbe, dobbiamo parlare con il presidente e la società. Io sono tranquillo e sto bene qui, vediamo alla fine che succederà".

LA TATTICA - Il successo è ancora più dolce quando frutto di grande lavoro. Impegno e dedizione da parte di Maurizio Sarri nello studiare una mossa che escludesse Ciro Immobile - più volte infortunato e da poco rientrato - adottando Felipe Anderson da falso Nueve. Ecco cosa ne pensa Pedro: "Giocare senza una vera e propria punta può essere un'opzione in più che ha il mister. Può giocare Ciro come altri come Felipe, che quando gioca fa sempre bene. Può essere una soluzione in più per la squadra".