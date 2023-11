Lazio, Romagnoli sull’addio al Milan: “Avevo l’accordo per restare, ma poi…”

Intervenuto ai microfoni di cittaceleste.it, Alessio Romagnoli ha parlato della sua esperienza alla Lazio ma anche del suo passato, rivolgendo uno sguardo al Milan. Per diversi anni, infatti, Romagnoli sembrava destinato a essere il volto del Milan del futuro. La sua avventura si è poi conclusa senza particolari riferimenti e, il calciatore ex Roma, è poi passato alla Lazio trovando la squadra adatta a lui (e di cui è da sempre tifoso, come dichiarato spesso). Sull'argomento Milan e la parentesi del passato in rossonero, Romagnoli ha commentato l'addio: "Cosa è accaduto non lo so, ma è una domanda che va fatta ai direttori dell’epoca e non a me. Non mi sono sentito abbandonato, ma avevo un accordo con loro e poi non si è deciso di continuare. Loro hanno fatto altre scelte, io ho fatto le mie ed è finita così, in modo molto sereno e pacifico. Con il Milan ho passato sette anni, l’ho sempre detto: è un periodo della mia vita molto bello e che porterò sempre nel mio cuore. Potrò solo parlare bene del Milan”.