Manchester City, pronto nuovo tentativo a gennaio per un ex Milan

Il Manchester City è pronto ad effettuare un nuovo tentativo per il trequartista ex Milan sfumato ad agosto, per Guardiola è l'uomo giusto

L'assenza a lungo termine di Kevin De Bruyne costringe il ManchesterCity a cerca rinforzi sul mercato. Il rientro del trequartista belga è ancora un mistero, ma ancora più incognita è sapere in quale forma fisica tornerà in campo. Per questo motivo Pep Guardiola ha chiesto al club un sostituto che possa tranquillamente occupare la sua posizione. Il nome in cima alla lista dell'allenatore spagnolo è quello di Lucas Paquetà, calciatore ex Milan ora in forza al Newcastle United. Secondo diverse fonti inglesi, il City farà un tentativo per la prossima sessione di mercato invernale. Un primo approccio c'era già stato ad agosto ma il caso scommesse di cui il calciatore è indagato ha frenato tutto. Ora tutto tace intorno a Paquetà, ed è il momento giusto per l'operazione.