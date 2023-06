Leao: “Mai pensato di andare via dal Milan”

Archiviata la stagione con la maglia del Milan, tra tanti alti ma anche bassi, l'interesse di Rafael Leao è ora tutto per il Portogallo. L'attaccante si è presentato in conferenza stampa e parlato del nuovo C.t. della Nazionale Roberto Martinez: "Ho parlato con lui sin dall'inizio e mi ha trasferito grande fiducia. Sapere che il mister si fida di me mi spinge a fare sempre meglio". E chissà, magari sarà l'occasione giusta per strappare un posto da titolare: "Non penso a questo, ma solo a fare e dare del mio meglio. Certo, se dovesse arrivare la titolarità ne sarei felice ma ad oggi mi interessa aiutare la squadra, che sia dal 1' o dalla panchina".