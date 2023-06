Il Milan non si lascia scappare l’ala sinistra portoghese per plasmare la rosa del prossimo campionato

Il Milan comincia a limare la propria rosa per la futura stagione, avendo l’obiettivo di rimanere sulla cresta dell’onda ancora una volta. Uno dei gioiellini di cui la dirigenza rossonera non può fare a meno è il portoghese Rafael Leao . Infatti oggi, venerdì 2 giugno, l’ala sinistra dopo aver raggiunto Casa Milan ha sottoscritto il prolungamento del contratto fino al 2028. Questa la nota ufficiale pubblicata sul sito della società: "Il Milan è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Rafael Alexandre da Conceição Leão fino al 30 giugno 2028".

LE CONDIZIONI- Il talentuoso ventitreenne si è accordato col Diavolo per un ingaggio di 5,1 milioni di euro, con l’aggiunta di lauti bonus a gol, vittoria del campionato e coppe. Nel contratto dell’ex Sporting Lisbona è presente una clausola di 175 milioni di euro che si attiva soltanto certi periodi. Invece sarà il Lille a versare la multa ai Leões per il suo trasferimento dal Portogallo in Francia, tale cifra si aggira intorno ai 20 milioni di euro, tenendo conto degli interessi e della sanzione.