Lecce, Baroni: “Contro Milan sacrificio e dedizione. Colombo out”

Vigilia di campionato per il Lecce che domani affronterà il Milan. Mister Baroni ha presentato la gara in conferenza stampa.

Marco Baroni, allenatore del Lecce, ha presentato in conferenza stampa la sfida di campionato che vedrà la sua squadra affrontare, domenica, il Milan per la 31esima giornata di Serie A. Alle 18 a San Siro ci sarà il confronto di grande livello dove i giallorossi vogliono sicuramente ben figurare e possibilmente trovare punti preziosi per chiudere il discorso salvezza.

GARA - "Partita sicuramente diversa quella contro il Milan rispetto all'ultima con la Sampdoria. Vogliamo lavorare sulla fase di non possesso e sui dettagli in questa determinata manovra", ha detto Baroni. "La squadra è concentratissima per l'obiettivo: bisogna essere tutti uniti".

SQUADRA - Sull'assenza di Colombo dai convocati: "Colombo ha avuto un attacco influenzale, ho preferito non convocarlo. Pongracic è da valutare, difficile dire quando rientrerà". Sulla contestazione dopo la gara con la Samp: "Conosco bene la gente di questo territorio, capisco la delusione ma la nostra gara contro la Samp è stata un'ottima prestazione".

MILAN - "Loro a Bologna hanno fatto turnover ma erano ugualmente al top: troviamo una squadra che ha entusiasmo, è in semifinale di Champions e lotta per un posto nelle prime quattro. Servirà una gara volitiva per dare il massimo, noi dobbiamo essere pronti a prendere quello che l'avversario, eventualmente, lascerà. Sacrificio e dedizione, solo così possiamo far bene".