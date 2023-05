Lecce, Baroni: “Salvezza? Non dobbiamo pensare agli altri. Dai miei mi aspetto…”

Vigilia di campionato per il Lecce di mister Marco Baroni che domani affronterà il Monza in una gara molto delicata in chiave salvezza . Ai salentini servono punti per essere tranquilli mentre i brianzoli vogliono continuare a stupire in questa stagione. Il tecnico dei giallorossi ha presentato la sfida in conferenza stampa. Di seguito i principali passaggi.

Si parte ancora una volta dalla domanda sulla mancanza di contemporaneità tra le formazioni in lotta per la salvezza: "Svantaggio giocare dopo Spezia e Verona? I calciatori guardano i risultati, noi non dobbiamo aspettarci niente dagli altri. Non possiamo pensare agli altri, non rientra nel mio modo di lavorare, mi aspetto molto dai miei calciatori e dalle nostre possibilità. Mancano due gare per noi e due gare per gli altri".