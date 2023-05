Lecce, Baschirotto: “Rammarico per pari con la Lazio ma non era facile dopo il Verona”

RAMMARICO - "C'è stato un po' di rammarico alla fine, ma dobbiamo essere orgogliosi della grande prestazione contro una grande squadra", ha detto il difensore del Lecce. "Io sono un ragazzo che cerca di vedere sempre il bicchiere pezzo pieno, per cui penso che bisogni essere positivi per questo punto, che ci permette di raggiungere l'obiettivo un mattoncino alla volta. Ora pensiamo alla prossima gara con lo Spezia. Siamo una squadra giovane, alla prima esperienza in Serie A e aver ricevuto il brutto colpo col Verona ci ha un po' delusi. Ma essendo giovani siamo anche spensierati e riusciamo a rimetterci subito in sesto, così abbiamo fatto questa settimana", il commento di Baschirotto.