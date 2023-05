Lecce, carica Banda: “Compatti per la salvezza nelle ultime due gare. Voglio segnare di più”

L'attaccante ha parlato in conferenza stampa in vista delle ultime due partite della stagione.

Prima il Monza, poi il Bologna. Due partite per prendersi la salvezza. Il Lecce vuole ottenere questo grande risultato e Lameck Banda , attaccante dei salentini, lo ha detto chiaro e tondo nella conferenza stampa odierna. Il giocatore, alla sua prima esperienza in A, ha sottolineato come il gruppo sia concentrato nel ricercare i punti necessari alla permanenza nel massimo torneo di calcio italiano.

"Cosa è mancato fino ad ora per salvarci? Penso che abbiamo giocato un buon campionato tutti insieme, con una squadra molto unita. Ora sta a noi riuscire a restare compatti per fare i punti che ci servono per salvarci". E ancora: "Cosa ci serve? Penso sia importante tutto, specialmente la testa e la condizione atletica. Saranno due partite fondamentali per raggiungere il nostro obiettivo", ha detto Banda.