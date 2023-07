Lecce, si parte: le date del ritiro e la location scelta

Giornata di annunci e presentazioni ufficiali in casa Lecce . Non solo le prime parole di mister Roberto D'Aversa , presentatosi alla stampa in mattinata, ma anche le date per l'inizio della attività dell'annata 2023-24. Sul sito ufficiale del club salentino, infatti, si possono leggere tutte le informazioni sul ritiro, sede, giorni e location.

"L’U.S. Lecce comunica che l’attività della Stagione Sportiva 2023/2024 avrà inizio lunedì 10 e martedi 11 luglio, quando si svolgeranno le visite mediche presso il Centro Biolab di Cutrofiano (Le). Staff tecnico e giocatori si ritroveranno in sede il giorno 12 luglio, per effettuare i test da campo. Nei giorni 13, 14 e 15 luglio l’attività proseguirà con delle sedute d’allenamento sempre in sede. La mattina di domenica 16 luglio la squadra si trasferirà con volo charter per raggiungere Folgaria, sede del ritiro precampionato dove nel pomeriggio è programmato il primo allenamento presso il Centro Sportivo “Mauro Marzari” di Folgaria. L’attività in Trentino Alto Adige terminerà domenica 30 luglio.