Lecce, D’Aversa: “Sulla carta Lazio più forte ma il campo può dire altro”

Il Leccedi Roberto D'Aversa è pronto a iniziare la Serie A 2023-24. Per i salentini e il nuovo tecnico subito un impegno importante contro la Lazio. Il mister ha presentato la sfida nel consueto appuntamento in conferenza stampa. "Ci presenteremo al debutto stagionale con una condizione psico-fisica ottimale. Per i ragazzi domani sarà una partita impegnativa e quanto fatto finora non basterà. Affrontiamo la Lazio, che ha un allenatore che lavora già da diversi anni. Giocare davanti a 30 mila spettatori deve essere qualcosa in più, dobbiamo essere bravi noi a entusiasmarli. Sin dal primo giorno ho sentito il loro entusiasmo, anche in ritiro. Abbiamo voglia di mettere in difficoltà una squadra che lo scorso anno è arrivata seconda in classifica. Dobbiamo essere determinati, sulla carta l'avversario è più forte ma a volte quello che dice la carta non corrisponde a quello che dice il campo. Il campionato vero inizia domani, senza nulla".