Lecce, D’Aversa: “Nell’anno e mezzo di pausa ho seguito Tottenham e Gasperini”

Il Parma, la Sampdoria e poi un periodo di pausa di un anno e mezzo. Ora mister Roberto D'Aversa è pronto a ricominciare e lo farà da una piazza importante e delicata come quella del Lecce . L'allenatore è stato intervistato dai canali ufficiali della Serie A e ha avuto modo di parlare della sua evoluzione come mister e non solo.

RITORNO - "Devo dire che è stato duro essere un anno e mezzo lontano dal campo. Da quando sono nel calcio, 27 anni, sono sempre stato impegnato. Mi sono goduto la famiglia, ma dopo un anno e mezzo anche loro non vedevano l'ora di rivedermi sul campo", ha detto D'Aversa ripartito appunto dal Lecce dopo un periodo di stop. "Dopo le esperienze di Parma e Samp non devo dimostrare nulla, devo solo ricominciare da quei risultati. Nella pausa ho avuto la possibilità di seguire allenamenti del Tottenham in Inghilterra e di Gasperini in Italia. Ho iniziato a studiare l'inglese perché è sempre importante, soprattutto in un'avventura come Lecce dove ci sono tanti giovani stranieri".