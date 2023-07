Lecce, D’Aversa: “Obiettivo salvezza, ecco come la si raggiunge…”

Lavorare e lavorare. Questo quanto chiede mister Roberto D'Aversa al suo Lecce per raggiungere la salvezza nel prossimo campionato. L'allenatore dei salentini, arrivato dopo l'addio tra la società giallorossa e Baroni, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dal ritiro di Folgaria facendo il punto sulla squadra e sull'annata che sarà.

"Credo molto nel lavoro quotidiano e bisogna cercare di raggiungere la salvezza. Siamo consapevoli delle difficoltà che si possono avere, ma dobbiamo raggiungere il nostro obiettivo col lavoro quotidiano", ha spiegato D'Aversa. "Ci sono tanti aspetti positivi in questa squadra da non perdere, quello che mi conforta è la predisposizione al lavoro che mettono in campo i ragazzi".