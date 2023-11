Lecce, D’Aversa prima del Milan: “Voglio la stessa prova di Roma”

Per la sfida contro il Lecce, il Milan scenderà in campo senza Ruben Loftus-Cheek. Come annunciato nelle formazioni ufficiali della gara infatti, al posto del centrocampista inglese Stefano Pioli ha deciso di schierare Tommaso Pobega. Come cambia il Milan con questo centrocampo? Sul tema, Roberto D'Aversa spiega: "Cambia qualcosa, noi dobbiamo avere massimo rispetto per gli avversari e ragionare però sulle nostre qualità. Importante dare il 120%, con queste squadre bisogna dare un qualcosa in più" - ha concluso l'allenatore del Lecce che, dopo la sconfitta di misura rimediata allo stadio Olimpico contro la Roma, spera in una nuova prestazione di livello da parte della sua squadra.