Lecce, Falcone: “Krstovic? Ha la fame giusta, al primo allenamento…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Serie A, Wladimiro Falcone ha parlato dell'avvio di stagione del Lecce. Sull'allenatore, il portiere ha subito spiegato: "D'Aversa è stato bravo a non stravolgere il bel lavoro fatto l'anno scorso da Baroni. Secondo me quest'anno siamo un po' più forti rispetto alla scorsa stagione, anche per quanto riguarda i cambi che possiamo fare a gara in corso".