Lecce, il presidente Sticchi Damiani: “Gol della Juventus irregolare”

Intervenuto ai microfoni di TeleRama, Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha parlato della sconfitta della sua squadra per 1-0 contro la Juventus . Tra i temi toccati, anche gli episodi arbitrali giudicati al limite. "Una partita che il Lecce ha ben giocato perché paradossalmente anche rispetto alle altre due trasferte questa è quella in cui abbiamo subito meno situazioni pericolose da parte degli avversari" - sostiene Sticchi Damiani. "La Juve alla fine ha avuto poche occasione, segno che la squadra soprattutto dal punto di vista difensivo ha fatto una prestazione accorta".

Lecce, Sticchi Damiani sugli episodi arbitrali: "Angolo inesistente, il VAR e l'episodio di Rugani"

Sugli episodi arbitrali, Saverio Sticchi Damiani ha spiegato: "Non c’è molto da discutere sul fatto che l’angolo da cui nasce il gol non era angolo perché c’è una deviazione di Rabiot e quindi era rimessa dal fondo. Poi sullo sviluppo dell’azione c’è stato anche un fallo di mano da parte di un calciatore della Juventus, Rugani, su cui il VAR però non può intervenire perché si tratta di un episodio che viene superato dalla respinta e quindi ricomincia una nuova azione" - ha concluso il presidente del Lecce.