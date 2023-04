Lecce-Napoli, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Squadre in campo questa sera alle 19 per la gara del campionato di Serie A. Lecce e Napoli si sfidano al Via del Mare.

Redazione ITASportPress

Lecce-Napoli scenderanno in campo oggi, venerdì 7 aprile 2023 alle ore 19 per la gara valida per la 29esima giornata di Serie A. Al Via del Mare la squadra salentina proverà a riprendersi dopo le cinque sconfitte di fila. Contro, avrà i partenopei arrabbiati per il k.o. subito ad opera del Milan nel turno precedente.

Lecce-Napoli, le ultime I padroni di casa del Lecce, come detto, arrivano da cinque sconfitte di fila e cercheranno di ritrovare in questo match che, sulla carta, risulta estremamente complesso. La squadra di Baroni potrebbe affidarsi a Strefezza, Di Francesco e Colombo in attacco per pungere la retroguardia partenopea.

Il Napoli di Spalletti, dal canto suo, dovrà fare a meno di Osimhen ma potrà contare su Lozano, Simeone e Kvaratskhelia. Anche Raspadori scalpita.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — Lecce-Napoli si gioca, come anticipato, oggi venerdì 7 aprile 2023 allo stadio 'Via del Mare' di Lecce: calcio d'inizio alle ore 19:00.

La partita di Serie sarà un'esclusiva DAZN: per vederla in tv sarà necessario scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile, o in alternativa utilizzare i dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast oppure console di videogiochi PlayStation e XBox. A consentire la visione del match, è anche il TIMVISION Box. Gli abbonati a Sky e DAZN, inoltre, potranno guardare Lecce-Napoli in tv al canale numero 214 del decoder di Sky attivando Zona DAZN.

Di seguito le probabili formazioni della gara nel dettaglio:

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Maleh, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Colombo, Di Francesco. All. Baroni.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Elmas; Lozano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Spalletti.