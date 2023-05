Lecce, telecronista virale al gol di Colombo col Monza: “Lu sule, lu mare e lu ientu”

"Serviva una frase forte". Queste le parole del telecronista Patrick Kendrick diventato virale sui social per la frase in salentino durante Monza-Lecce ed in particolare alla rete di Colombo allo scadere che ha regalato vittoria e salvezza al club di mister Baroni .

L'uomo, che fa le telecronache delle partite di Serie A per il canale ufficiale della Lega per l'estero, non poteva esimersi dal trovare una frase per celebrare la salvezza della formazione salentina sentendosi, per sua stessa ammissione, un po' di casa. "Lu sule, lu mare e lu ientu saranno ancora in Serie A il prossimo anno". Ha detto più o meno questo in diretta in telecronaca e lo ha fatto ripendando al periodo, circa un anno, vissuto a Brindisi e durante il quale andava spesso proprio a Lecce.