Lecce-Torino, probabili formazioni e dove vederla in tv

Vietato sbagliare per due nell'anticipo del Via del Mare: giallorossi a caccia della vittoria che manca da quattro turni, granata in piena crisi

Redazione ITASportPress

Anticipo delicato al Via del Mare. Sabato 27 ottobre alle ore 18 Lecce e Torino si affronteranno per la decima gioranta di Serie A. Separate da quattro punti in classifica, con i salentini a quota 13 e i granata a 9, le due squadre stanno vivendo un momento poco felice a livello di risultati. Lecce senza successi da quattro partite, Toro a secco di vittorie da cinque turni e senza reti all'attivo da quattro. Una sconfitta potrebbe far sprofondare i ragazzi di Ivan Juric ai margini della zona retrocessione. La squadra di D'Aversa va a caccia della quarta vittoria casalinga del campionato.

Lecce-Torino, le probabili formazioni — Roberto D'Aversa si affiderà al collaudato 4-3-3. Pochi i dubbi di formazione: a centrocampo ballottaggio Rafia-Oudin, davanti si giocano una maglia Strefezza e Banda, mentre al centro dell'attacco Krstovic è in vantaggio su Piccoli. Emergenza in casa Torino: fuori Schuurs dopo il grave infortunio subito contro l'Inter, in difesa torna Buongiorno. Out anche Vlasic dopo il colpo al capo subito nell'ultimo match, l'acciaccato Zapata partirà dalla panchina, si va verso il 3-5-2 con Sanabria e Pellegri in campo insieme.