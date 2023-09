Lukaku abbandonato dall’agenzia Roc Nation: i retroscena dall’Inghilterra

Secondo quanto riportato dal Telegraph, Romelu Lukaku e Roc Sport Nation avrebbero deciso di rescindere il contratto che li legava da tempo, adesso anche in maniera ufficiale. Assistito dalla famosa agenzia di comunicazione fin dal 2018, l'attaccante belga oggi nuovo calciatore della Roma dovrà adesso cercare dei nuovi legali che possano prendere in cura la sua immagine. Secondo quanto emerso dall'Inghilterra, la decisione -nell'aria da tempo - sarebbe stata presa immediatamente dopo l'ufficialità del suo prestito dal Chelsea alla Roma di Josè Mourinho, ma questo non sarebbe stato il fattore scatenante per la decisione. Questo, sarebbe infatti dovuto al comportamento del calciatore ex Manchester United avuto durante l'estate.