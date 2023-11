Malore per Renzo Ulivieri. La nota dell’Assocalciatori

Renzo Ulivieri, presidente dell'Assoallenatori ed ex allenatore, ha accusato un malore. L'ottantaduenne è stato operato all'Ospedale Santo Spirito di Roma per risolvere un problema intestinale accusato poco prima dell'inizio di Italia-Macedonia del Nord. Ulivieri si trovava allo stadio Olimpico per asspistere alla partita. L'intervento è riuscito e l'ex allenatore ora sta meglio. A renderlo noto, è stato il comunicato dell'AIC, Associazione Italiana calciatori.