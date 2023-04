Marchisio commenta Juventus-Napoli: “Gol annullato a Di Maria? Non è mai fallo di Milik”

Dopo il big match andato in scena allo Stadium tra Juventus e Napoli con i partenopei usciti vincitori per una rete e zero, sono tante le polemiche. In particolare a far discutere l'episodio del gol annullato ai bianconeri a Di Maria per un precedente fallo in avvio d'azione di Milik su Lobotka. A La Domenica Sportiva è stato l'ex centrocampista Claudio Marchisio a dire la sua sulla gara e sul momento cruciale del match.