Matic stregato da Mourinho: “Ha qualcosa in più degli altri e quella fame di vittorie…”

Intervenuto ai microfoni di Uefa.tv , Nemanja Matic ha rilasciato un'importante intervista sull'esperienza a Roma e sotto la guida di José Mourinho . Il centrocampista si dichiara totalmente soddisfatto, anzi, stregato dalle caratteristiche uniche di Mou: "Ciò che differenzia Mourinho dagli altri allenatori è la sua fame di vittorie e di trofei. È per lui che sono tornato al Chelsea". Medesima situazione ripresentatasi proprio la scorsa sessione di mercato estiva, quando il centrocampista scelse la Roma proprio grazie allo Special one.

"Abbiamo un rapporto speciale ed è così fin dall'inizio. Non so come spiegarlo a parole, siamo entrati in sintonia a primo impatto, anche perché a Mourinho piace la mia dedizione e il mio carattere" ha dichiarato Matic. Il centrocampista ha sempre avuto una certa forma di rispetto nei confronti di Mourinho, tanto da seguirlo ovunque.