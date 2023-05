Milan-Cremonese, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Appuntamento a San Siro alle 21 questa sera per la gara tra Milan e Cremonese della 33esima giornata di Serie A.

Milan-Cremonese scenderanno in campo oggi, mercoledì 3 maggio 2023 alle ore 21 per il turno infrasettimanale di Serie A della 33esima giornata. Una gara importante a San Siro per la zona Champions dei rossoneri e per la salvezza degli ospiti.

Milan-Cremonese, le ultime Il Milanper continuare a cercare punti per andare nei primi quattro, Cremonese per le ultime speranze salvezza. A San Siro potrebbero esserci diversi cambi nei padroni di casa considerando anche il match del weekend ma soprattutto la imminente semifinale di Champions League contro l'Inter.

Pioli potrebbe cambiare tanti uomini e affidarsi ad Origi in avanti con Saelemaekers, De Ketelaere e Brahim Diaz in sostegno. Il solito Maignan tra i pali con Calabria, Kalulu, Thiaw, Theo Hernandez in difesa. In mezzo, in cabina di regia Vranckx con Bennacer.

Nella Cremonese di Ballardini saranno Dessers e Okereke gli attaccanti con Galdames alle loro spalle. In difesa davanti a Carnesecchi spazio a Ferrari, Vasquez, Lochoshvili e Valeri. Sernicola, Castagnetti e Meité giocheranno in mezzo al campo.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La partita tra Milan e Cremonese si giocherà, come detto, oggi mercoledì 3 maggio 2023 alle ore 21. Gli appassionati delle due squadre potranno vedere la sfida non solo allo stadio ma anche in diretta tv e streaming. Per farlo ci sarà la possibilità di usufruire di DAZN disponibile anche per le moderne smart tv ma anche per pc, tablet e smarphone anche in streaming. Gli abbonati a Sky e a DAZN potranno vedere il match con ZONA DAZN.

Di seguito anche le probabili formazioni della gara nel dettaglio:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Thiaw, Theo Hernandez; Vranckx, Bennacer; Saelemaekers, De Ketelaere, Diaz; Origi.

CREMONESE (4-3-1-2): Carnesecchi; Ferrari, Vasquez, Lochoshvili, Valeri; Sernicola, Castagnetti, Meité; Galdames; Okereke, Dessers.