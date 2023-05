Milan, rinnovo ad un passo per Rafael Leao

Per il rinnovo di Rafael Leao al Milansarebbe solo questione di tempo. Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, il rossonero avrebbe già trovato un accordo con il club, per cui si attenderebbe solo l'ufficialità. Secondo la Rosea il lusitano percepirà un ingaggio di 7 milioni di euro all'anno, per una durata totale del contratto che si attesterebbe di cinque anni. Passa ad un contratto da vero e proprio top player l'ex Lille, un ingaggio che ne testimonia l'importanza per la squadra e le qualità dello stesso calciatore. Senza Rafa, questo Milan non sarebbe Milan.