Milan-Empoli, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Squadre in campo questa sera alle 21 per la sfida di Serie A. A San Siro Milan e Empoli si daranno battaglia per la 29esima giornata.

Redazione ITASportPress

Milan-Empoli scenderanno in campo questa sera, venerdì 7 aprile 2023 alle ore 21 per la gara di Serie A della 29esima giornata. A San Siro i rossoneri di Pioli ospitano la formazione toscana di Zanetti.

Milan-Empoli, le ultime Con la partita di Champions League valida per la semifinale d'andata che incombe, possibile che il Milan di mister Pioli opti per qualche cambio di formazione. In avanti, infatti, a rischio Leao, Brahim Diaz e Giroud. Origi e Rebic potrebbero avere la loro occasione con Saelemaekers a completare il reparto più avanzato.

Nell'Empoli, reduce dalla vittoria per 1-0 contro, spazio ancora a Caputo con Cambiaghi in avanti. Baldanzi dovrebbe essere il trequartista alle loro spalle.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — Milan-Empoli si giocherà, come anticipato, oggi venerdì 7 aprile 2023 a San Siro. Calcio d'inizio alle ore 21.00.

La partita tra le due squadre verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.

Match visibile anche su Sky ai canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (214 del satellite), Sky Sport (251 del satellite). Chiaramente la sfida si potrà vedere anche in streaming sempre con DAZN, Sky Go e NOW.

Di seguito anche le probabili formazioni nel dettaglio:

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Pobega, Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Origi, Rebic.

EMPOLI (4-3-1-2): Perisan; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Fazzini, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Cambiaghi.