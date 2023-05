Milan, faccia a faccia con tifosi dopo lo Spezia al vaglio della Procura

Il faccia a faccia dei calciatori del Milan e dell'allenatore Pioli con i tifosi rossoneri dopo la sconfitta di ieri contro lo Spezia è al vaglio della Procura della Federcalcio. Lo si apprende dall'ANSA che spiega come sia necessario verificare "se l'arringa tenuta da un capo ultras della Curva Sud sia stata in realtà una minaccia o un semplice incitamento in vista del ritorno della semifinale di Champions League. Il Codice di Giustizia Sportiva della Figc, infatti, contiene una norma che vieta le così dette 'gogne pubbliche' a cui i calciatori si sottopongono per compiacere le frange più estreme delle varie tifoserie".