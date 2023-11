Lecce-Milan, 2-2 con i giallorossi che rimontano. Poi negato 3-2

Dopo la vittoria ottenuta in Champions League contro il PSG, il Milan di Stefano Pioli non riesce a riprendere la marcia anche in Serie A, non riuscendo a riscattare la delusione della sconfitta interna contro l'Udinese rimediata nello scorso turno di campionato. Al "Via del Mare" di Lecce, la squadra di Pioli vive una partita intensa ma in controllo, senza troppe difficoltà. Tutto ciò però, solo nel primo tempo