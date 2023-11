Milan, Kakà rammarico ma avvisa: “Il campionato è ancora lungo”

La sconfitta contro l'Udinese ha aperto ufficialmente la crisi del Milan: i rossoneri hanno perso tre partite nelle ultime quattro gare giocate e non vincono dallo scorso 7 ottobre contro il Genoa. Stefano Pioli non è in bilico, ma i risultati mancano e serve un cambio di rotta per non compromettere definitivamente la stagione. Intanto, l'ex stella rossonera Kakà ha parlato ai microfoni di Sky Sport durante il GP del Brasile di Formula 1: "Differenza tra calcio e F1?Quello che fa la differenza per loro è nei secondi ma anche nel calcio la differenza è tutta nei dettagli". E poi sulla sconfitta del Milan contro l'Udinese ha aggiunto: "Purtroppo ieri abbiamo perso contro l'udinese ma il campionato è molto lungo, speriamo bene".