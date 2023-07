Milan, svelata la maglia away 2023-24: celebra il legame tra calcio, moda e design

Svelata ufficialmente la divisa da trasferta del Milan per la stagione 2023-24.

Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, il Milan ha ufficializzato la seconda maglia per la stagione 2023-24. I rossoneri hanno svelato il kit away che accompagnerà la formazione di mister Pioli nella prossima annata. Si tratta di un omaggio al legame tra calcio, moda e design.

"PUMA presenta con orgoglio il nuovo Away kit AC Milan per la stagione 2023/24, progettato per celebrare il legame tra calcio, moda e design che rende unica la città di Milano.