Milan, sul web spunta la nuova maglia away: richiama Milano e…

Argento come colore di base, una trama ispirata alla città di Milano e il richiamo a Gucci: ecco la maglia away del Milan

Mentre il mercato dei rossoneri entra effettivamente nel vivo, con l'ultimo arrivato che è Christian Pulisic, sul web spunta quella che dovrebbe essere la seconda maglia del Milan per la prossima stagione. A renderla nota è ancora una volta il portale esperto in questo settore FootyHeadlines, il quale raramente sbaglia. La maglia in questione è ancora una volta firmata da Puma, ha un colore di base argenteo con una trama molto particolare destinata a ricordare la città di Milano. Ma anche il famoso marchio di moda Gucci, grazie alle cromature in sottofondo. Inoltre, le due fasce rossonere verticali accostate sulla sinistra della maglia richiamano i colori del club.