Milan, Pioli: “Vittoria importante e di squadra. Leao? Sembra nulla di grave”

Il Milan raccoglie il successo contro la Lazio, ma perde Rafael Leao. Per l'esterno si è trattato di un problema muscolare, con condizioni da valutare domani. Queste le parole di Stefano Pioli ai microfoni di DAZN: "Leao è un giocatore fondamentale, ma possiamo fare bene anche senza di lui. Rafa era sereno, non dovrebbe essere nulla di particolarmente grave. Mi ha detto di essersi fermato in tempo". Infortunio che allontana la presenza del portoghese per l'Euroderby di Champions, in programma per mercoledì: "Devo dire che siamo particolarmente emozionati nel giocarci una semifinale di Champions. C'è la siamo meritati e dobbiamo godercela giocando con la serenità necessaria".