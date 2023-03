Milan-Salernitana, le formazioni ufficiali: Bennacer dal primo minuto

Il posticipo della 26esima giornata di Serie A va in scena con Milan-Salernitana. La sfida è programmata per le 20:45 e vede i rossoneri alla ricerca di punti per rimanere in zona Champions League, a sole 3 lunghezze dall'Inter seconda. Il match contro gli uomini di Paulo Sousa però, si sa, non è mai semplice e può regalare più di qualche sorpresa. La mossa di Stefano Pioli è il turnover a centrocampo, con la possibilità di far rifiatare Tonali per permettere a Bennacer di tornare ad ambientarsi - da poco tornato dall'infortunio -. Dall'altro lato solita formazione granata, con la coppia offensiva Dia-Piatek che ha cartucce da sparare a San Siro.