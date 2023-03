Milan-Salernitana, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Squadre in campo per il Monday Night di Serie A alle 20:45.

Redazione ITASportPress

Milan-Salernitana si gioca oggi, lunedì 13 marzo 2023 alle ore 20:45 per il Monday Night di Serie A. Match importantissimo per i padroni di casa rossoneri in ottica posti Champions ma altrettanto importante per gli ospiti che vogliono allontanarsi il più possibile dalle zone calde della classifica.

Milan-Salernitana, le ultime I padroni di casa del Milan dovrebbero puntare ancora su Giroud con Leao e Brahim Diaz alle sue spalle. Pioli potrebbe però optare anche per De Ketelaere al posto di Diaz. Dalla panchina Ibrahimovic che scalpita per tornare anche come titolare. In difesa Maignan tra i pali.

Nella Salernitanata, Sousa si affiderà a Piatek, ex della gara. Con lui Dia e Candreva che potrebbero agire leggermente più arretrati e non in un vero tridente.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — Milan-Salernitana si giocherà, come detto, oggi lunedì 13 marzo 2023 a San Siro. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 20.45.

La gara sarà visibile su DAZN, la cui app si può scaricare su smart tv compatibili, su console di gioco come Xbox e PlayStation, o su dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box. Il match sarà visibile anche su Sky al canale 252 del satellite. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Gli abbonati potranno seguire il match in diretta streaming scaricando l'app DAZN su smartphone e tablet o collegandosi al sito ufficiale tramite pc o notebook. I clienti Sky dovranno ricorrere al servizio di Sky Go.

Di seguito anche le probabili formazioni nel dettaglio:

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Tomori, Thiaw; Saelemaekers, Krunic, Tonali, Theo Hernandez; Brahim Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Gyomber, Daniliuc, Pirola; Mazzocchi, Crnigoj, Coulibaly, Bradaric; Candreva, Dia; Piatek. All. Paulo Sousa.