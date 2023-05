Milan, si allontana il riscatto di Brahim Diaz… tornerà in Spagna?

BrahimDiaznon resterà al Milan la prossima stagione e starebbe trattando un rinnovo di contratto con il RealMadrid. Il trequartista, infatti, non è di proprietà dei rossoneri ma solo in prestito, con l'opzione del diritto di riscatto che pare non verrà esercitata. Per cui lo spagnolo tornerà alla base, a Madrid, dove cercherà in un modo o nell'altro di guadagnarsi il suo spazio. È questo il rumor che nelle ultime ore rimbalza in Spagna, con il Real e Carlo Ancelotti pronti a scommettere sul rossonero per la prossima stagione.