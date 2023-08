Milan-Torino, probabili formazioni e dove vederla in tv

Nella prima giornata il Torino non è invece andato oltre il pareggio senza gol in casa contro il Cagliari. Ivan Juric potrebbe presentare una sola novità nell'undici di partenza, con Radonjic preferito a Karamoh per fare coppia con Vlasic alle spalle di Sanabria. Per il resto conferma per la cerniera centrale Ricci-Ilic con Bellanova e Vojvoda sulle fasce e per la difesa in blocco: davanti a Milinkovic-Savic spazio per Schuurs, Buongiorno e l'ex Rodriguez.

Il Milan ha vinto cinque delle ultime sette partite di Serie A giocate contro il Torino, che non passa nel San Siro rossonero addirittura dal marzo 1985: nelle successive 27 partite i granata hanno raccolto appena 8 pareggi.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La partita odierna tra Milan e Torino andrà in scena dalle 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza e potrà essere seguita in diretta tv e streaming dagli appassionati di calcio e dai tifosi delle due squadre.

La sfida verrà trasmessa in diretta in tv e in streaming su DAZN e su Sky. Per seguire il match su DAZN sarà necessario scaricare l'app su smart tv, oppure su console di gioco come Xbox e PlayStation, o attraverso dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e TIMVISION Box.

Sky trasmetterà invece il match in streaming su Sky Go e NOW e in tv sui canali Sky Sport Summer (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre), Sky Sport (numero 251 satellite), Sky Sport 4K (numero 213 satellite).

Di seguito anche le probabili formazioni della gara nel dettaglio:

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All.: S. Pioli.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Vojvoda; Radonjic, Vlasic; Sanabria. All.: I. Juric.