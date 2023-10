Moggi attacca Osimhen: “Non è il padrone del Napoli”

Il Napoli di Rudi Garcia ha iniziato la stagione tra alti e bassi. Uno dei calciatori in difficoltà - anche a causa delle vicende extracalcistiche - è Victor Osimhen. Il nigeriano è atteso in Italia e si teme per le sue condizioni fisiche dopo l'infortunio contro l'Arabia Saudita. Ai microfoni di Radio Crc, l'ex direttore generale di Juventus e Napoli ha così parlato del classe 1998: "La società deve far capire che sta dalla parte dell’allenatore educando i calciatori. L’educazione ai giocatori si insegna con una multa anche se è Osimhen che fa quel gesto, non è il padrone del Napoli, deve capire che deve dare il massimo. Il Napoli è forte e la stagione è appena iniziata per cui bisogna rimettere le cose al proprio posto". E poi ha aggiunto sul momento degli azzurri: "Al momento c’è distanza rispetto all’anno scorso, ma può essere accettabile perché il cambio di allenatore è stato troppo traumatico. Con Garcia cambia l’allenatore, la preparazione... Cambia tutto insomma".