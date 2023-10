Napoli, Osimhen atteso in Italia: le sue condizioni preoccupano

L'attaccante nigeriano è atteso in Italia in giornata. C'è preoccupazione per le sue condizioni dopo l'infortunio rimediato contro l'Arabia Saudita

Il Napoli è in ansia per le condizioni di Victor Osimhen. Il classe 1998 nigeriano, uscito al 59' della sfida contro l'Arabia Saudita, ha riportato un infortunio alla coscia. Nella giornata di ieri, l'ex Lille si è sottoposto a una risonanza magnetica e si teme per l'eventuale interessamento dei legamenti del ginocchio. Lo staff sanitario azzurro è costantemente in contatto con quello nigeriano, che continua a mandare rassicurazioni. Intanto, Victor Osimhen è atteso in serata a Napoli e poi, lunedì, si sottoporrà a nuovi esami strumentali. Quasi sicuramente non ci sarà contro l'Hellas Verona alla ripresa del campionato e si spera che l'infortunio possa essere meno grave del previsto.