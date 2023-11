Monza, contro il Torino in campo per combattere la violenza sulle donne

La sfida contro i granata sarà importante ai fini della classifica per la squadra di Palladino, al cospetto di una squadra che cercherà la terza vittoria consecutiva e il sorpasso in classifica ai brianzoli, ma sarà anche particolarmente evocativa, dal momento che proprio la partita interna contro i granata ha segnato lo storico debutto in A del Monza il 13 agosto 2022, con in panchina Giovanni Stroppa.