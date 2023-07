Monza, Galliani: “Momento difficile, manca Berlusconi. Il 30 amichevole con la Samp”

A livello personale Galliani ha aggiunto: "Mi manca molto Berlusconi perché ci sentivamo quasi tutte le sere, mi manca la sua presenza, la vicinanza, la sua guida. È un momento difficile, conoscendolo so che lui vuole che andiamo avanti col massimo della forza per tenere alto il nome del Monza che, solo grazie a lui, è andato per la prima volta in Serie A. E quest’anno ci è anche rimasto aggiungerei, è un’altra grande impresa".