Monza, Galliani svela il futuro di Palladino per la prossima stagione

Raffaele Palladino resta alla guida del Monza anche nella prossima stagione. Dopo il grande lavoro svolto con risultati molto importanti, il mister si è conquistato la conerma. A confermarlo è stato l'amministratore delegato del club brianzolo Adriano Galliani , che si è espresso così all'agenzia Ansa: "Con Palladino ci siamo stretti la mano, resterà un altro anno al Monza. Nella prossima settimana ci incontreremo, vedrete che si troverà l'accordo per prolungare. Non abbiamo mai parlato di soldi, ma confido ragionevolmente che Palladino resti a Monza".

Ancora sul club: "Il nostro bilancio non può essere a posto, nel senso che Silvio Berlusconi come fa a portare una squadra dalla Serie C alla Serie A coi bilanci a posto?. Tutti i tifosi del Monza devono sempre ringraziare la persona che ha consentito questo accadimento mai successo in 110 anni cioè portare il Monza in Serie A, quindi dico sempre grazie a Silvio Berlusconi. Ci siamo sentiti, spesso anche oltre la mezzanotte, è molto contento e felice di questa salvezza".