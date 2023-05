Monza, Lega Serie A premia Palladino come allenatore del mese

Il premio per il tecnico biancorosso, il quale ha collezionato un tris di vittorie consecutive nel mese di Aprile

Il premio di allenatore del mese del campionato di Serie A va a Raffaele Palladino. Il tecnico del Monza è stato il vero e proprio turning point del club, portando idee e innovazione, ma anche e soprattutto risultati. Successi che sono arrivati in maniera continuativa proprio nel mese di aprile, quando i biancorossi hanno collezionato vittorie contro Inter, Fiorentina e Spezia, le quali sono valse il riconoscimento individuale al tecnico. La consegna ufficiale avverrà nel pre partita della prossima sfida di campionato, quella contro la Roma, in programma per mercoledì 3 maggio alle ore 21.00.