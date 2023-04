Monza, Rovella manda un messaggio a Mancini

Il centrocampista manda segnali dopo il primo sigillo in Serie A avvenuto in occasione di Udinese-Monza conclusasi sul 2-2

"Lo dedico al presidente Berlusconi - ha dichiarato Nicolò Rovella, riferendosi al primo gol in Serie A - che sta passando un momento complicato. Monza è stato fondamentale per me e lo è anche ora. Parliamo di una gran società grazie a Galliani, Berlusconi e a tutte le persone che ci lavorano dietro. Solo una riconferma qui per me sarebbe importantissima, ma vedremo cosa succederà in estate".