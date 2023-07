Napoli, ADL e i rinnovi: 7 milioni a Osimhen, si prova a blindare anche Kvara

Aurelio De Laurentiis ha tenuto botta alle continue richieste di mercato per i due talenti. Ora vuole blindarli. Il presidente del Napoli sogna in grande per il prossimo e per i prossimi anni, aggiungendo competitività alla sostenibilità del progetto. L'intenzione è infatti quella di rinnovare i due calciatori più importanti della rosa, Victor Osimhen e Kvicha Kvaratskhelia per venderli solo in caso di offerta irrinunciabile. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, i partenopei hanno proposto un rinnovo di contratto sulla base di 7 milioni annui al nigeriano, con annessa clausola rescissoria tra i 100 e i 130 milioni di euro. Per quanto riguarda il georgiano, l'offerta è quella di un prolungamento fino al 2028 con ingaggio che tocca i 2,5 milioni netti a stagione.