Napoli, De Laurentiis: “L’accaduto in curva? Non sono tifosi, ma delinquenti”

Il presidente del Napoli De Laurentiis attacca i tifosi dopo i disordini in curva, con risse in cui si sono trovate coinvolte anche famiglie la quale intenzione era esclusivamente quella di assistere alla partita. "Questa è una storia che dura da 50 anni e non si concluderà finché non si prende la legge della Thatcher. Quelli non sono veri tifosi, sono dei delinquenti ai quali è permesso di andare allo stadio e infastidire tifosi e famiglie, con degli episodi che sono ormai cosa nota".