Napoli, De Laurentiis: “Spalletti ha chiesto un anno sabattico”

I giorni passano e il nome di Luis Enrique si avvicina sempre di più al Napoli, anche con il Psg in ballo. Un'idea c'è, ma la trattativa non è semplice. Per cui, il club partenopeo riflette anche su eventuali seconde linee. Tutti profili particolarmente apprezzati da De Laurentiis, ovviamente. Per scoprire a chi toccherà la prossima panchina del club azzurro, dunque, dovremo attendere.